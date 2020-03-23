Son Dakika: Merkel’in test sonucu açıklandı
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in koronavirüs test sonuçları açıklandı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, “Bugün (Merkel’e) yapılan test negatif çıktı” ifadesini kullandı.
Seibert, Merkel’e gelecek günlerde başka testlerin de yapılacağını belirtti.
Seibert, bugün düzenlenen basın toplantısında evde karantinada bulunan Merkel’in durumunun iyi olduğunu, bugün telekonferans yoluyla katıldığı kabine toplantısına başkanlık ettiğini dile getirmişti.
Başbakan Merkel, 20 Mart Cuma koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından dün kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya almıştı.
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