Son Dakika: Merkez Bankası faiz düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, “19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75’ten yüzde 9,75’e çekti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler küresel büyüme görünümünü zayıflatmaktadır.” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi. Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Merkez Bankası finansal istikrarı desteklemek amacıyla kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya koyacaktır. Yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki aşağı yönlü riskler artmıştır.”