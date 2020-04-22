Son Dakika: Mesai saatleri değişti

Uygulamaya göre 27 Nisan’dan itibaren kamu çalışanları için mesai saatleri 09.00-12.30 ve 13.00-16.30 olarak uygulanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ramazan bayramı sonuna kadar mesai saatiyle ilgili yeni düzenlemeye gidildiğini belirterek “27 Nisan Pazartesi gününden 27 Mayıs 2020’ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul’da mesai saatleri; 09.00-12.30 ve 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklama ise şöyle;

“Şehrimizde Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100’üncü maddesi ve 22.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında; İstanbul’da sabah 08.30-12.30, öğleden sonra 13.00-17.00 arasında uygulanan mesai saatleri, 27 Nisan pazartesi gününden, 27 Mayıs çarşamba gününe (Ramazan Bayramı sonu) kadar; sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır.”