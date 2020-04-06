GündemManşetPolitikaSon Dakika

Son Dakika: MHP milletvekili koronavirüs nedeniyle hastanede

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

NationalTurk 06/04/2020
0 121

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız Covid-10 teşhisiyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Yıldız, “COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum.Dualarınızı esirgemeyin.Allaha emanet olun” ifadelerini kullandı.

MHP’li Feti Yıldız’ın aynı zamanda KOAH hastası olduğu öğrenildi.

Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Son Dakika Haberleri
Kapalı