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Son Dakika: MHP milletvekili koronavirüs nedeniyle hastanede
MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız Covid-10 teşhisiyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Yıldız, “COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum.Dualarınızı esirgemeyin.Allaha emanet olun” ifadelerini kullandı.
MHP’li Feti Yıldız’ın aynı zamanda KOAH hastası olduğu öğrenildi.
COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum.Dualarınızı esirgemeyin.Allaha emanet olun
— Feti Yıldız (@YildizFeti) April 6, 2020
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
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