Son Dakika! NATO zirvesinden ilk açıklamalar

NATO, Türkiye’nin Suriye’deki durumun değerlendirilmesi talebi çerçevesinde bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de olağanüstü toplandı.

Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “NATO müttefikleri Türk askerlerinin kaybıyla ilgili olarak en derin taziye dileklerini sunmuştur. Rusya ve Esad rejimine saldırıları durdurma ve uluslararası hukuka uyma çağrısı yapıyoruz” dedi.

Stoltenberg, NATO’nun hava savunması dahil Türkiye’ye destek verdiğini söyledi.

İdlib’te dün düzenlenen ve 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Türkiye, 4. madde doğrultusunda NATO’ya olağanüstü toplantı çağrısı yapmıştı.

NATO’nun Kuzey Atlantik Anlaşması’nın 4. maddesi uyarınca bir müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, tüm müttefiklerle danışma talebinde bulunabiliyor. Bu madde, taraflardan herhangi birisinin saldırıya uğraması halinde olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi tanıyor.