Son Dakika! Ocak ayı enflasyonu beklentileri aştı

TÜİK verilerine göre TÜFE, 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gerçekleşti. Ekonomistlerin Ocak enflasyonu beklentisi yüzde 1.10’du.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,66 ile eğlence ve kültür, %6,00 ile giyim ve ayakkabı ve %7,51 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %42,21 ile alkollü içecekler ve tütün, %15,11 ile eğitim ve %15,01 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında azalış gösteren diğer gruplar ise, %1,44 ile ev eşyası, %0,25 ile haberleşme ve %0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,88 ile çeşitli mal ve hizmetler, %4,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %3,96 ile sağlık oldu.

Ocak 2020’de, endekste kapsanan 418 maddeden, 125 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 25 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 268 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

2017 yılında çift haneye çıkan enflasyon, 2018’in 2. Yarısında ise %15 barajını aştı. Ağustos ayında ABD ile yaşanan yaptırım krizinin ardından kurda rekor yükseliş görülmesi ise enflasyonu tetikledi ve Eylül itibariyle enflasyon %20 üzerine çıkarken Ekim ayında %25,24 ile son 15 yılın zirvesi görüldü.

20192a %20 enflasyonla başladık ve hem baz etkisi hem kurun belli bir bantta dengelenmesi hem de alınan tedbirle enflasyon düşüşe geçti. Ekim ayında %8,55 ile tek hane test edilirken Kasım’da %10,56 ve Aralık’ta ise %11,84 seviyesi görüldü. Hazine Bakanlığı’nın yıl için ön ördüğü %12’lik enflasyon tahmini tutturuldu.

2020’nin ilk ayı küresel piyasalarda beklenmedik şekilde geçti. İlk olarak ABD-İran gerginliği, ardından Çin’de başlayan ve diğer ülkelere yayılan koronavirüs piyasalarda satışlara neden oldu. Tatil sonrası Asya piyasaları sert düşüş yaşarken Çin’in petrol talebi de %20 (günlük yaklaşık 3 milyon varil) azaldı, bu da ay içinde 71$ üzerini gören brent petrolün 56$ seviyesine gerilemesine neden oldu. Ancak enerji fiyatlarının ay içinde yükselmesi enflasyonda en belirleyici gelişme oldu. Aralık ayında da enerji fiyatlarındaki yükseliş etkili olmuştu, dolayısıyla küresel gelişmelerin petrol fiyatlarına etkisi haliyle yurt içi enflasyonda da belirleyici oluyor. (Haber Kaynağı: Investing)