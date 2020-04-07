AsyaGündemManşetSon Dakika
Son Dakika: Ocak ayından beri ilk kez…
Çin'deki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölüme rastlanmadı.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölüme rastlanmadığı bildirildi.
Komisyon ayrıca bugün 32 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayısının 81 bin 740’e yükseldiğini, 89 kişinin bugün tedavi edildiğini açıkladı.
Kovid-19’un yayıldığı ülke olan Çin’de virüs salgını büyük oranda kontrol altına alındı.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Limon ihracatı da izne bağlandı
- İlk hakemli koronavirüs aşı denemesinde ümit veren sonuçlar: PittCoVacc
- Son Dakika: MHP milletvekili koronavirüs nedeniyle hastanede
- “Birkaç hafta içinde dışarı çıkmak mümkün olabilir”
- Son Dakika! 3 bin 148 yeni vaka, 75 vefat
- Son Dakika: 4 bina karantinaya alındı
- Solunum cihazı iddiası! Boris Johnson’un sağlık durumu hakkında açıklama
- Hastalığı atlatıp alkışlarla görevlerinin başına döndüler
- Son Dakika: Artık oralara girerken de maske takmak şart!
- Durumunun ağır olduğu iddia edilmişti! Sevindirici haber geldi