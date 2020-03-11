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Son Dakika: Olympiakos futbol takımının test sonuçları açıklandı

Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis'in koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından futbol takımı ve personeline virüs testi uygulandı ve sonuçlar açıklandı. / Son Dakika...

NationalTurk 11/03/2020
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Yunan futbol takımı Olympiakos’un tüm oyuncuları ve personeli, Covid-19 için teste tabi tutuldu.

Yapılan testlerin tamamının negatif çıktığı açıklandı.

Kulübün sahibi Marinakis dün test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

İngiltere’de Nottingham Forest takımının da sahibi olan Marinakis’in bazı Arsenalli oyuncularla temasa girmesi nedeniyle, bugün TSİ 22.30’da Etihad Stadı’nda oynanması gereken Arsenal – Manchester City maçı ertelenmişti.

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