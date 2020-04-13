Son Dakika! Önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı

Erdoğan, “Bu haftasonu cumartesi pazar da sokağa çıkmak yasak. Hafta sonlarında sokağa çıkma yasağını sürdürme kararı aldık. 17 Nisan 24:00’dan 19 Nisan gecesine kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak” dedi.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle;

– Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

– Pek çok ülkede maske gibi en basit ürünlerin sağlık personeli için bile temininde zorluk çekiliyor.

– Vatandaşlarımızın bireysel sağlık ve temizlik malzemesi temininde sıkıntı yaşamıyoruz.

– 1518 hastanemizde 100 bini tek kişilik olmak üzere 240 bin yatağa sahibibiz, yoğun bakım yatağı sayımız da 40 bini buluyor.

– Hadımköy’de 100, Derince’de 250 yataklı yeni hastaneler kuruyoruz.

– Vaka oranımız aşağı yönlü. Şu ana kadar taburcu olan hasta sayımız 5 bine yaklaştı.

– DSÖ başta olmak üzere uluslararsı kuruluşlar ülkemizi örnek gösteriyorlar. Sadece kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, diğer ülkelerin yardım çağrısına imkanlarımız dahilinde destek olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 34 ülkeye yardım ulaşırdık. BU desteği devam ettireceğiz.

– Yasağının açıklandığı ilk saatlerde kargaşanın tekrarlanmaması için gereken tedbirleri alacağız. İçişleri bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstelenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum.

– Bu haftasonu cumartesi pazar da sokağa çıkmak yasak. Hafta sonlarında sokağa çıkma yasağını sürdürme kararı aldık. 17 Nisan 24:00’dan 19 Nisan gecesine kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak

– ‘Kararlar yetkisiz kurumlarda mı alıyor’ gibi sorularla şeffaflığı bozmaya çalışanların amacı bozgunculuk yapmaktır.

– CHP genel başkanının dün bir TV kanalında ne dünyadan ne Türkiye’den ne kendi belediyelerinden bir haber olduğunu gösterdiği sözlerinin takdirini milletimize bırakıyorum. Milletin gözünün içine bakarak bu kadar yalanı arka arkaya söylemek mitomani hastalığıdır. Bunu bir araştırsın, öğrensin. Umarım hekimlerimiz bu hastalığa da tez zamanda, kurduğu bir bilim kurulu var zaten. Heralde o bilim kuruluyla karşılığını bulur.

– Ülkemiz sadece koronavirüsten değil aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır.

– Kredi Garanti Fonu destekli işe devam finansmanı için yapılan başvurular 66 bini aştı. Ücretsiz izne çıkarılmış olan çalışanlarımıza aylık 1170 lira maaş desteği vereceğiz.

– Hazine arazilerinden ekilebilir olanları tarıma kazandırmak için ilgili kuruluşlarımız hazırlıklara başladı.

– Özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar.

– IMF programı başta olmak üzere, ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz.

– Kampanyamıza şu ana kadar yapılan bağış tutarı 1 milyar 612 milyon lira olmuştur.

– Evde kalın, sabredin, kurallara uyun’ derken nasıl zorluklarla karşı karşıya kaldığınızı elbette biliyoruz. İnşallah az kaldı, atalarımızın dediği gibi ‘Kara gün kararıp kalmaz.