Son Dakika! “Parayla maske satışı yasaktır”

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Parayla maske satışı yasaktır. Salgın bitine kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz vardır. Devlet olarak vatandaşlarımıza ücretsiz maske ulaştırmakta kararlıyız.

Sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Hastalığı yayması tehlikeli olan apartman, köy, ilçe hatta ili karantina altına alıyoruz. Şimdiye kadar 65 yaş üstü veya kronik hasta olan 1 milyon 321 bin vatandaşlarımızın temel ihtiyaç taleplerini yerine getirdik. Çalışan ve görevli olanlar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evde kalmasını sağlayarak yayılma hızının azami rakama indirmeliyiz.

2 yeni hastaneyi süratle bitireceğiz

Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Yeşilköy Atatürk Havalimanını, Sancaktepe Havalimanını olduğu kısmı bin odalık hastaneyi yapıyoruz. Süratle buraları bitireceğiz. 45 günde bitirilmesi planlanıyor. Ve tamamiyle insanımızın halkımızın hizmetine sunacağız. Bizi yakından ilgilendirdiği için Avrupa ve ABD’deki gelişmeleri an be an takip ediyoruz.

Tekalif-i Milliye emirlerini hatırlattı

Türk Milleti İstiklal Harbi döneminde Tekalif-i Milliye emirlerinde varını yoğunu bağımsızlığı için ortaya koymuş bir millettir. Özelle maddeler şöyledir; Her il ve ilçede Tekalifi Milliye komisyonu kurulacak. Her ev birer kat çamaşır birer çift çorap hazırlayıp komisyona teslim edecektir. Gıda maddelerinin %40’ına bedeli sonradan ödenerek el konulacaktır. Halka ait taşıtlar her ay ordu için 100 km taşıma yapacaktır. Bütün sahipsiz mallara el konulacaktır. Halkın elinde bulunan silahlar orduya teslim edilecektir. Makina ve yedek parçalarının %40’ına el konulacaktır.

Milletimiz gerçekleri görmekte ve üzerine düşenlerini yerine getirmektedir. Vatandaşlarımızın her birinin temel ihtiyaç malzemelerine ulaşma konusunda üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir. Çalışanların ücretlerinin asgari ücretini geçmeyecek şekilde 3’te 2 sini biz ödüyoruz.

‘Kampanyaya destek 1 milyar 500 milyon lirayı buldu’

Kredi garanti fonunun destek ve kapasitesini arttırdık. Vergi sigorta ve kredi geri ödemelerine sağladığımız kolaylıklara yenisini ekliyoruz. KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemize Nisan Mayıs Haziran ayları itibariyle yapacakları banka kredi ödemelerini de erteleme imkanı sağlıyoruz. Bu ertelemeden kaynaklanacak maliyeti KOSGEB üstlenecektir.

2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştıracağız. Yevmiye ve günlük kazancıyla yaşamını idame ettiren vatandaşlarımız valilik ve kaymakamlara telefonla başvurmaları halinde devletimiz onlara da her türlü desteği verecek. İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımız devletinden yardım istemekten çekinmesin.

Kampanyamıza milletimizin gösterdiği teveccüh bu ülkenin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu ispatlamıştır. Şu ana kadar Milli Dayanışma Kampanyasına destek 1 milyar 500 milyon lirayı buldu. AK Parti grubunun hesabında toplanan 5 milyon TL de buraya aktarılacak.

‘Dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’

Kamuoyunu yakından takip ettiği infaz düzenlemesi yarın TBMM’de görüşülmeye başlanacaktır. Gıda-Tarım Orman ve Hayvancılık ile sosyal politikalar kurulu oluşturuyoruz. Yaşadığımız salgının ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açıkça görülüyor. Ekonominin sadece paradan, borsadan ibaret bulunmadığı… Asıl önemli olanın dağıtım olduğu ortaya çıkmıştır. Bu yeni dönemde tüm dünyada insanı yaşat ki devlet yaşasın yöntemi her ülkede merkez sistemine yerleşecektir.

Asıl büyük mücadelemiz salgın sonrasında başlayacak. Çalışabilen her fabrikamız çalışmaya devam edecektir. Çiftçilerimiz ekilmemiş toprak bırakmayacaktır. Kurulan yeni dünyada yerimizi almak için hep birlikte daha çok çalışacağız.

‘Bu salgının üstesinden geleceğiz’

Hali hazırda yaşadığımız dönemi en kısa sürede geride bırakmamız gerekiyor. Avrupa bölgesinde salgının zirve aşamasına geldiğini yakında gerileme olacağını umuyoruz. Bu sorunun bu coğrafyada son bulmasını istiyoruz. Alacağımız önlemlerle dünyadaki diğer ülkelerde bu salgının üstesinden inşallah geleceğiz.