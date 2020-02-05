Son Dakika! Pistten çıkan Pegasus uçağı ikiye bölündü!

İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanında Pegasus Havayollarına ait bir yolcu uçağı inişten sonra pistten çıktı. Kaza sonrası uçak 3 parçaya bölünürken ölen olmadığı, yaralıların olduğu bildirildi./ Son Dakika…

Pegasus uçağının İzmir – İstanbul seferini yaptığı bildirildi.

Son Dakika: Sabiha Gökçen Havaalanı yaşanan kaza nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.

Konunun aktarılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar oluşan uçaktaki yolcular tahliye ediliyor.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı’na yönlendirildiği öğrenildi.

Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı ancak yaralıların bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan kaza bölgesine hareket etti.

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Yerlikaya, “İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır.” dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.