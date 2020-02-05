Son Dakika! Pistten çıkan Pegasus uçağında 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait içerisinde 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı. Kazada üç kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.

Konunun aktarılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bakan Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Şu ana kadar hastanelerimize erken dönemde sevk edilen, başvuran yaralı sayımız 179 kişi oldu. 179 kişi içinde ameliyatını planladığımız bir hastamız oldu, iki hastamız için de müdahalesi planlanmakta. Yoğun bakım şartlarında da tedavi gören iki hastamız söz konusu. Bu hem ameliyatı hem de yoğun bakım şartlarında takip edilen hastalarımız için genel durumlarının ağır olmadığını söyleyebilirim. Toplam müracaat eden 179 hasta içinde de herhangi durumu ağır ya da ciddi olan bir hastamız şu an söz konusu değil. Bu arada üç vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyebilirim.”

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Pegasus’tan açıklama

Pegasus Hava Yolları’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

Kaza sonrasında yaşananlar telsiz kayıtlarına yansıdı

Uçağın pisten çıkması sonrası yaşananlar telsiz kayıtlarına yansıdı.

Kule ile ekipler arasında geçen diyaloglarda bir görevli, “06 inişini müteakiben 2-4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağı indi. Şu an göremiyoruz trafiği, 7 olarak piste girişte.” diye konuştu

Ekipte olan diğer görevli, “Anlaşıldı, şu an göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz.” cevabını verirken, görevlinin “Anlaşıldı bütün ekipler 2-4’teki çukurun oraya, bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz.” dediği kayıtlarda yer aldı.

Bakan Çavuşoğlu’ndan Sabiha Gökçen’de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında bir yolcu uçağının pistten çıktığını üzülerek öğrendim. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm yolculara geçmiş olsun.”

37 uçak İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda özel hava yolu şirketine ait bir uçağın akşam saatlerinde pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durduruldu.

Bu nedenle havalimanına iniş yapamayan 37 uçağın, İstanbul Havalimanı’na yönlendirildiği öğrenildi.

Uçağın enkazında devam eden çalışmalar sırasında bir kişinin cenazesi çıkarıldı

Enkazda devam eden çalışmalar sonucunda bir kişinin cenazesine ulaşıldı.

Uçak içindeki yolcuların tahliyesinin ardından kepçeyle uçağın altında yapılan çalışma sırasında ulaşılan kişinin cenazesi, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda oluşturulan kriz masasında, başta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olmak üzere yetkililerin toplantısı devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu’ndan yaralılara ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, uçağın pistten çıkması sonucu yaralananların bir bölümünün kaldırıldığı Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Yaralıları ziyaret ederek yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulunan İmamoğlu, Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan ile görüşerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyarette İmamoğlu’na, Kartal Belediye Başkanı Göksel Yüksel de eşlik etti.

Kaza sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın Twitter hesabından yapılan duyuruda, yolcuların uçuşlarda yaşanabilecek değişiklik ya da iptaller hakkında ilgili hava yollarından bilgi alabileceği belirtilmişti.

İstanbul Valisi Yerlikaya: Geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçaktaki 174 yolcu ve 6 mürettebatın yaralandığını belirterek, “Yaralılarımız İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızdan 4’ünün sağlık durumu orta ağır, diğer yaralılarımızın durumu stabil olarak bildirilmiştir.” dedi.

Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı VIP Konferans Salonunda yaptığı açıklamada, PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının saat 18.19’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıktığını söyledi.

Olayın hemen akabinde Sabiha Gökçen Havalimanı Kriz Merkezinin çalışmaya başladığını aktaran Yerlikaya, “Meydana gelen kazada, uçakta bulunan 175 yolcu, 2 bebek, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi mürettebatın, toplam 183 kazazedenin güvenli bir şekilde tahliyesi için 112 Acil Sağlık, 110 İtfaiye, AFAD ve HEAŞ ekipleri anında müdahale etti. Hava yolu şirketi tarafından uçakta 12 ülkeden, 22 yabancı uyruklu yolcu bulunduğu bildirilmiştir.” diye konuştu.

Yerlikaya, yaşanan elim kazada 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştır. Yaralılarımız İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızdan 4’ünün sağlık durumu orta ağır, diğer yaralılarımızın durumu stabil olarak bildirilmiştir. Tedavi altındaki yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi almak isteyen yolcu yakınları, ‘SABİM ALO 184’ telefon hattını arayarak bilgi alabilirler. Havalimanı pisti saat 04.00’ten itibaren kullanıma açılacaktır. Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır. Milletçe hepimizi derinden üzen bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet,kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”