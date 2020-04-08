Son Dakika! PKK köylülere saldırdı: 5 sivil hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güleç Mahallesi kırsalında orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK’lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Diyarbakır Valiliği, “Kulp’taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu.” açıklamasında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kulp ilçesinin Güleç Mahallesi kırsalında saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivil vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında, terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

“Kulp’taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu.” ifadesine yer verilen açıklamada, saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik güçlerince operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şehit olan vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır dilendi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Terör örgütünün menfur saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyen Kalın, “Terör örgütü, kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Alçaklıkta sınır tanımadığını korona günlerinde de gösterdi.” değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kulp’taki terör saldırısı hakkında, “Mücadelemiz yurt içinde, yurt dışında devam ediyor. Bunların hesabını mutlaka verecekler.” dedi.