Son Dakika: Rusya’da Medvedev hükümeti istifa etti

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, hükümetin istifa ettiğini duyurdu. / Son Dakika…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis konuşmasının ardından Rus liderle bir araya gelen Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, hükümetin tümüyle istifa edeceğini söyledi.

Rus liderle konuşması sırasında, Putin’in Federal Meclis’te sadece ülkenin bir yıl içinde yapacağı çalışmaların önceliklerini tanımlamadığını, aynı zamanda Rusya Anayasası’nda yapılacak köklü değişikliklerin tanımını yaptığını kaydeden Medvedev, “Bu değişiklikler, sadece Anayasanın bazı maddelerinde değil, genel itibarıyla yasama, yürütme ve yargı erklerinin dengesinde ciddi değişiklikleri beraberinde getirecek”dedi.

Bu bağlamda Rusya hükümeti olarak Rusya Devlet Başkanı’na bu kararın uygulanması için gerekli tüm kararları alma imkanı sunmaları gerektiğini söyleyen Medvedev, “Bu koşullar dahilinde, Rusya Anayasası’nın 117. maddesi uyarınca hükümetin tümüyle istifa etmesinin doğru olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Hükümet üyeleri ile bir araya gelen Putin konuyla ilgili, “Dmitriy Anatolyeviç (Medvedev) her zaman savunma kabiliyetimizi ve güvenliğimizi güçlendirme açısından da bu konularla ilgilendi. Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum ve ileride özellikle bu kategorideki konularla ilgilenmesini rica ettim. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı görevinin oluşturulmasının da mümkün olduğu kanısındayım ve bunu en yakın zamanda yapacağım” ifadelerini kullandı.

Putin, Medvedev’in yeni oluşturulacak pozisyona gelmesi için yasada değişiklik yapılması gerekmesi halinde de bunu yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Rusya lideri, Medvedev ve bakanlardan yeni hükümet kurulana kadar mevcut görevlerine devam etmelerini de istedi.

Hükümet üyelerine yapılan ortak çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Putin, “Elde edilen sonuçlardan duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Her şeyi yapamadık ancak her zaman her şeyi yapmak mümkün olmuyor. En kısa sürede görüşeceğimizi umuyorum, her birinizle görüşeceğim, yeni hükümet kurulana kadar görevlerinize devam etmenizi rica ediyorum” diye ekledi.