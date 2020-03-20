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Son Dakika! Sağlık Bakanlığından yeni genelge: Tüm hastaneler…
Sağlık Bakanlığı koronavirüs genelgesi yayınladı. Genelgeye göre, bugünden itibaren tüm Özel ve Vakıf hastaneleri Pandemi hastanesi ilan edildi.
Sağlık Bakanlığı akşam saatlerinde yeni bir Corona virüs genelgesi genelge yayımladı.
Enfeksiyon, göğüs, iç hastalıkları uzmanı, klinik mikrobiyoloji uzmanı hekimlerden en az ikisi olan her hastane salgın hastanesi olacak.
Vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel hastaneler Covid-19 tanısı kesinleşinceye kadar hasta kabul ve tedavi süreçlerini yürütecek.
Salgın hastanelerinde bu hastalara ayrılmış bir klinik ve yoğun bakım ünitesi olacak.
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