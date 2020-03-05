Son Dakika: Singapur uçağı mürettebatı karantinaya değil evlerinde gözetime alındı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Singapur’da Kovid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını bildirdi.

THY’nin Singapur’dan bu sabah dönen 14 kişilik uçuş ekibinin hem Singapur’da hem de Türkiye’de yapılan kontrolleri negatif çıktı. Karantinaya alınmadan evlerine gönderildi. THY sağlık ekibinin mürettebatı evlerinde gözlemleyeceği öğrenildi.

Bakan Koca’nın açıklamalarından detaylar birazdan.