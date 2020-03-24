Son Dakika! Sonunda beklenen karar açıklandı

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu olan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için sonunda karar açıklandı.

24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Japonya’nın başkenti Tokyo’da yapılması planlanan oyunlar 2021’e ertelendi.

Karar, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach’ın yaptığı telefon görüşmesinin ardından alındı.

Başbakanlık konutunda gazetecilere açıklama yapan Abe, “Başkan Bach’a bir yıllık bir erteleme teklif ettim ve o da yüzde 100 katıldığını söyleyerek yanıt verdi” dedi.

Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto da ertelemenin 2021 yazından sonraya sarkıtılmayacağını söyledi.

Japonya, oyunlar için şimdiye kadar yaklaşık 12.6 milyar dolar harcamıştı. Uzmanlar erteleme kararının kısa vadede 6 milyar dolar gibi bir zarara yol açacağını tahmin ediyor.

1896’dan bu yana düzenlenen ve boykot, terörist saldırı, protesto gibi hadiselerle zaman zaman gölgelenen olimpiyat oyunları sadece savaş zamanlarında iptal edildi.

1940’ta yine Tokyo’da gerçekleşmesi planlanan oyunlar bu nedenle yapılmadı.