Son Dakika! Sonunda beklenen karar açıklandı
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bu sene yapılması planlanan Yaz Olimpiyat Oyunları'nın koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelendiğini duyurdu.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu olan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için sonunda karar açıklandı.
24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Japonya’nın başkenti Tokyo’da yapılması planlanan oyunlar 2021’e ertelendi.
Karar, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach’ın yaptığı telefon görüşmesinin ardından alındı.
Başbakanlık konutunda gazetecilere açıklama yapan Abe, “Başkan Bach’a bir yıllık bir erteleme teklif ettim ve o da yüzde 100 katıldığını söyleyerek yanıt verdi” dedi.
Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto da ertelemenin 2021 yazından sonraya sarkıtılmayacağını söyledi.
Japonya, oyunlar için şimdiye kadar yaklaşık 12.6 milyar dolar harcamıştı. Uzmanlar erteleme kararının kısa vadede 6 milyar dolar gibi bir zarara yol açacağını tahmin ediyor.
1896’dan bu yana düzenlenen ve boykot, terörist saldırı, protesto gibi hadiselerle zaman zaman gölgelenen olimpiyat oyunları sadece savaş zamanlarında iptal edildi.
1940’ta yine Tokyo’da gerçekleşmesi planlanan oyunlar bu nedenle yapılmadı.
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Bakan Koca’dan ilaç açıklaması
- Muslera’dan geri vites! “Dinime bağlıyım”
- Panikçiler iş başında! Hantavirüs insandan insana bulaşmıyor
- İyileşen hasta sayısı 103 bini geçti
- “Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ikna edemedi”
- Sosyal medyada prim yapmak için yaşlı adamı korkutan şahıs yakalandı
- Küba ülkedeki tüm yaşlıları gözetim altına aldı
- Tayland da olağanüstü hal ilan eden ülkeler arasına katıldı
- Fatih Terim’in sağlık durumu nasıl? Kızından açıklama geldi
- İnsanlar virüsten çok işsiz kalmaktan korkuyor!