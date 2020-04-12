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Son Dakika: Soylu’nun istifası kabul edilmedi

Cuma gecesi yaşananları gerekçe göstererek istifa eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası kabul edilmedi. / Son Dakika...

NationalTurk 12/04/2020
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.” denildi.

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