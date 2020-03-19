Son Dakika: Sporcuların tepkileri sonuç verdi, ligler ertelendi

Ankara’da KYK Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil katılım gösterdi.

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen bakan Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin ertelendiğini açıkladı.

koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin her alanda devam ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, “Türkiye olarak salgın ortaya çıktığı andan itibaren hızlı ve etkin önlemlerle bu işin üstüne giden birkaç ülkeden biriyiz” dedi.

“Federasyon başkanlarıyla detaylı bir değerlendirme imkanı bulduk. Bizim amacımız Türk gençlerinin yarınlarını planlamak” ifadesini kullanan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

Türkiye olarak liglerin seyircisiz oynatılma kararını en erken alan ülkelerden biri olduk. Tedbiren aldığımız bu karar, koronavirüsün yayılım durumu çerçevesinde ilgili kurumlarımızla diyalog çerçevesinde alındı.

Dün Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan toplantı ve bugün federasyonlarımızın başkanlarıyla yaptığımız görüşme sonrasında liglerin süresiz olarak ertelenmesine karar verdik. Maçların ne zaman başlayacağı yapılacak çalışmayla belli olacak.