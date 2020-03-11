Son Dakika: Tacizci Hollywood yapımcısına 23 yıl hapis

Aralarında Ashley Judd gibi ünlü oyuncuların da bulunduğu 80’den fazla kadın, Weinstein’ın tecavüzüne ya da tacizine maruz kaldığını söylemişti.

Özellikle 1990 ve 2000’li yıllarda yapımcılığını üstlendiği filmlerin başarısıyla ‘Hollywood’un en etkili ismlerinden birisi’ olarak anılan Weinstein hakkında ortaya çıkanlar, önce ABD’de, ardından da dünya genelinde #MeToo (Ben de) hareketinin yayılmasına yol açmış, çok sayıda kadın başlarına gelen cinsel saldırı olaylarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Weinstein davasının ilk duruşmasında savcı Meghan Hast, Harvey Weinstein’ı ‘cinsel saldırgan’ olarak nitelemiş ve kariyerlerinin başlarındaki genç kadın oyunculardan faydalandığını iddia etmişti.

Weinstein’ın avukatları, asgari beş yıl hapis cezasının bile onun için bir “ömür boyu hapis cezası” olabileceği konusunda ısrar ederek temyiz başvurusunda bulundular.

Ancak savcılar, Weinstein’ın kadınlara yönelik istismar eylemleri eylemleri için “pişmanlık eksikliği” göz önüne alındığında mümkün olan maksimum cezanın verilmesi gerektiğini savundu.