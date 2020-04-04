Son Dakika: Test sayısı 20 bine yükseldi, yeni vaka 3 bin 13
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 76 kişi daha hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında 4 Nisan’a ait verileri paylaştı. Son 24 saatte 19 bin 664 kişiye test yapılırken 3 bin 13 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Toplam vaka sayısı 23 bin 934 oldu.
Son 24 saatte 76 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 501’e yükseldi.
İyileşen hasta sayısındaki artış da dikkat çekti. Bugün 302 kişi taburcu olurken iyileşenlerin toplam sayısı 786’ya çıktı.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1311’e, entübe hasta sayısı ise 909’a yükseldi.
Türkiye’de bugüne kadar yapılan toplam test sayısı ise 161 bin 380.
Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/HHC6gg5NRn
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2020
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Son Dakika: Test sayısı 20 bine yükseldi, yeni vaka 3 bin 13
- Vali karar aldı: Toplu taşıma 15 gün yasak
- Başbakanın yakın koruması koronavirüs kurbanı
- Sağlık Bakanı açıkladı: Yavaşlama aşaması başladı
- Sokağa çıkma kısıtlamaları kaç kişiyi kapsıyor?
- Çığır açan uygulama! Evdeki koronavirüs hastaları böyle kontrol ediliyor
- Dünya Sağlık Örgütü’nün de önerdiği “immün plazma tedavisi” nedir?
- Tedbirler işe yaradı: O ülkede vakalar artık sabit
- Kutsal simgeyle başkenti dolaşarak koronavirüse savaş açtı!
- Artık hedef 10 milyon