Son Dakika: Test sayısı 20 bine yükseldi, yeni vaka 3 bin 13

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında 4 Nisan’a ait verileri paylaştı. Son 24 saatte 19 bin 664 kişiye test yapılırken 3 bin 13 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Toplam vaka sayısı 23 bin 934 oldu.

Son 24 saatte 76 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 501’e yükseldi.

İyileşen hasta sayısındaki artış da dikkat çekti. Bugün 302 kişi taburcu olurken iyileşenlerin toplam sayısı 786’ya çıktı.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1311’e, entübe hasta sayısı ise 909’a yükseldi.

Türkiye’de bugüne kadar yapılan toplam test sayısı ise 161 bin 380.