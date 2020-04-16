Son Dakika! Test sayısı 40 bini aştı, 125 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı 16 Nisan verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye’de son 24 saatte 125 kişi daha hayatını kaybederken toplam vefat sayısı bin 643’e yükseldi.

Yapılan 40 bin 427 testten 4 bin 801’i pozitif çıktı ve böylece Türkiye’deki toplam koronavirüs vaka sayısı 74 bin 193 oldu. Bugüne kadar yapılan toplam test sayısı ise 518 bin 143.

İyileşen hasta sayısındaki artış da devam etti. Bugün bin 415 kişi iyileşerek taburcu oldu. İyileşenlerin toplam sayısı 7 bin 89’a çıktı.

Toplam entübe hasta sayısı bin 40, yoğun bakımdaki toplam hasta sayısı ise bin 854 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, veri tablosunu paylaştığı mesajında “Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000’in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.” ifadelerini kullandı.