Son Dakika! TFF Göztepe-Beşiktaş maçı kararını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe – Beşiktaş maçı için yapılan “kural hatası” itirazıyla ilgili başvuruyu karara bağladı. Yapılan incelemede maçta “kural hatası” bulunmadığı tespit edildi..

Bugün toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Konyaspor kulüplerinin Göztepe – Beşiktaş, Gençlerbirliği – Gaziantep FK ve Konyaspor – Beşiktaş karşılaşmalarında kural hatası yapıldığıyla ilgili başvurularını karara bağladı.

Yönetim Kurulu, bu üç karşılaşmada da kural hatası olmadığına karar verdi.