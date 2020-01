Son Dakika! Trump’tan saldırı sonrası ilk açıklama

Trump, Twitter’dan “İran asla bir savaş kazanamadı, ama asla bir müzakereyi kaybetmedi” mesajını paylaştı.

Ortadoğu’da bu sabahın ilk saatlerinde ABD’nin Irak’ta İran’ın iki numarası Kasım Süleymani’ye suikast düzenlediğine dair çeşitli doğrulamalar gelirken, Trump Twitter’da ABD bayrağı paylaşmakla yetinmişti.

Trump daha sonra bir dizi tweet daha attı:

“General Kasım Süleymani geniş bir zaman diliminde binlerce Amerikalıyı öldürdü veya ağır şekilde yaraladı ve daha pek çoğunu öldürmek için komplo yapıyordu… ama yakalandı! Milyonlarca insanın ölümünden doğrudan ya da dolaylı sorumluydu.

Buna son dönemde İran’ın kendi içinde öldürülen çok sayıda PROTESTOCU da dahil. İran bunu hiçbir zaman doğru düzgün itiraf edemeyecektir ama Süleymani kendi ülkesinde hem nefret ediliyor hem de korkuluyordu. Liderlerinin dünyayı inandırmaya çalıştığı gibi üzgün değiller. Onun işi yıllar önce bitirilmeliydi.”

Iran never won a war, but never lost a negotiation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020