Son Dakika: Trump’tan Türkiye ve İdlib tweeti

Trump, Suriye, Rusya ve İran’a İdlib’deki saldırılarını durdurma çağrısı yaparak, “Türkiye, katliamı durdurmak için çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Trump, resmi Twitter hesabı üzerinden, Beşşar Esed rejimi ve Rusya’nın İdlib’deki saldırılarına yönelik açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, “Rusya, Suriye ve İran, İdlib’de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu yapmayın. Türkiye, katliamı durdurmak için çalışıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands if inocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage.

