Son Dakika: Trump’tan Türkiye ve İdlib tweeti

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya, Suriye ve İran İdlib Vilayeti’nde binlerce masum sivili öldürüyor veya öldürme yolunda. Bunu yapmayın! Türkiye bu kıyımın önüne geçmek için çok çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Trump, Suriye, Rusya ve İran’a İdlib’deki saldırılarını durdurma çağrısı yaparak, “Türkiye, katliamı durdurmak için çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Trump, resmi Twitter hesabı üzerinden, Beşşar Esed rejimi ve Rusya’nın İdlib’deki saldırılarına yönelik açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, “Rusya, Suriye ve İran, İdlib’de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu yapmayın. Türkiye, katliamı durdurmak için çalışıyor.” değerlendirmesini yaptı.