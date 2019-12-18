Son Dakika: Tunç Başaran hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Tunç Başaran, İstanbul’da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Usta yönetmen “Uçurtmayı Vurmasınlar” filmiyle yurt içi ve yurt dışında ödüller almış, aynı filmle “En İyi Yabancı Film” dalında 1989’da Oscar aday adayı olmuştu.

Tiyatro oyuncusu Meriç Başaran’ın kardeşi olan yönetmen, 1 Ekim 1938’de İstanbul’da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde okuduğu zamanlarda ünlü yönetmen, senarist, oyuncu, yapımcı Memduh Ün ile tanışınca sinemaya yöneldi. Memduh Ün’ün asistanlığını yapan Başaran, Ertem Göreç, Ömer Lütfi Akad, Atıf Yılmaz ve Halit Refiğ’in de asistanlığı yaptı.

İlk kez 1964’de “Hayat Kavgası” filmiyle yönetmenlik koltuğuna oturan Başaran, 1980’li yıllarda Magnum Film şirketini kurdu. Şarkıcı Füsun Önal’la evlenen yönetmen, bir dönem televizyon kanalları için reklam filmleri çekti.

Birkaç yıllık aradan sonra “Biri ve Diğerleri” filmiyle sinema yönetmenliğine dönen Başaran, bu filmle 1987 Antalya Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü, 1988’de İstanbul Film Festivali’nde En İyi Türk Filmi ödülünü kazandı.

Başaran ayrıca, yönetmenlik koltuğuna oturduğu “Uzun İnce Bir Yol”, “Sen de Gitme”, “Kaçıklık Diploması”, “Abuzer Kadayıf” filmleriyle de ses getirmişti.