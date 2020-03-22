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Son Dakika! Türkiye’de ölü sayısı 30’a yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yapılan testlerde 289 yeni koronavirüs vakası olduğunu, 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Koca’nın açıklamasına göre Türkiye’de koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 30’a vaka sayısı ise 1256’ya yükseldi.
Fahrettin Koca’nın Twitter’dan yaptığı paylaşımlar şöyle;
“Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.
BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek.”
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