Son Dakika: Uçak pistten çıktı, Sabiha Gökçen uçuşlara kapatıldı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, iniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle 11.20’ye kadar uçuşlara kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı’ndan İstanbul’a gelen Pegasus Havayollarına ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olay nedeniyle pist, saat 11.20’ye kadar uçuşlara kapatıldı.

Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05’te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, ‘slide’ olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.

Edinilen ilk bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı. Uçağın toprağa çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı pisti iki saatliğine kapatıldı.