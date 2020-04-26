Son Dakika: Umut veren düşüş devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgını ile ilgili son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 99 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 2 bin 805’e yükseldi.

Vaka sayısındaki düşüş de devam etti. 30 bin 177 test yapılırken bunların arasında 2 bin 357 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Türkiye’deki toplam vaka sayısı 110 bin 130’a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da umut vermeye devam etti. Bugün 3 bin 558 kişi iyileşirken toplam sayı 29 bin 140 oldu.

Yoğun bakım ve entübe hasta sayısı da düşmeye devam ediyor. Yoğun bakımda tedavisine devam edenlerin sayısı 1776, entübe durumdaki hasta sayısı ise 883.

Türkiye’de yapılan toplam test sayısı ise 889 bin 742’ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri paylaştığı tweetinde “Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti” ifadelerini kullandı.