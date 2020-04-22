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Son Dakika: Vaka sayısında büyük düşüş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 117 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. / Son Dakika...

NationalTurk 22/04/2020
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Nisan verilerini açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 117 vatandaşımız daha koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşamını yitirdi. Toplam vefat sayısı 2 bin 376’ya yükseldi.

Bugün yapılan 37 bin 535 testten 3 bin 83’ü pozitif çıkarken toplam vaka sayısı 98 bin 674 oldu.

Bakan Koca verileri paylaştığı tweetinde “İstersek başarırız! Tarihimiz buna şahittir. Yeter ki düşünceli ve bilinçli hareket etmekten taviz vermeyelim. Ulaşacağımız güzel yarınlar bugün alınan tedbirler sayesinde olacaktır. Sorumluluklarımızı unutmayalım: Temas, Mesafe, İzolasyon” ifadelerini kullandı.

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