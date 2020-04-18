Son Dakika: Vaka sayısında önemli düşüş

Yapılan günlük test sayısı yine 40 binin üzerinde olmasına rağmen vaka sayısı 3 bin 783’e düştü.

Sağlık Bakanlığı 18 Nisan’a ait koronavirüs verilerini duyurdu.

Buna göre Türkiye’de son 24 saatte 121 kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam vefat sayısı bin 890 oldu. Yapılan 40 bin 520 testten 3 bin 783’ü pozitif çıktı. Vaka sayısı 82 bin 329’a yükseldi.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 894 olurken entübe hasta sayısı ise bin 54.

İyileşenlerin sayısı artmaya devam etti. Son 24 saatte bin 822 kişi iyileşirken toplam sayı 10 bini aşarak 10 bin 453 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri paylaştığı mesajında “Şifa bulan hasta sayımız 10.000’in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.” dedi.