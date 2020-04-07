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Son Dakika: Valilikten patlama açıklaması
Ankara'daki Roketsan fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişinin yaralandığı, can kaybının olmadığı açıklandı. / Son Dakika...
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Elmadağ’daki Roketsan tesislerinde meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Roketsan’da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada ise “Roketsan’ın yakıt depolarında saat 14.47’de patlama meydana gelmiş, can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif yaralanmıştır” ifadeleri kullanıldı.
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