Son Dakika! Ve 1 milyonu aştı

Koronavirüs kaynaklı Covid-19’a yakalananların sayısı saat 21.10 itibariyle 1 milyon 207’ye ulaştı.

Toplam ölü sayısı 51 bin 356 olurken iyileşenlerin sayısı ise 210 bin 199’a yükseldi.

Bugün açıklanan verilerle Türkiye’de de vaka sayısı 18 bin 135’e, ölü sayısı ise 356’ya çıktı.