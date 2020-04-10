Son Dakika: Vefat sayısı bini aştı

Bakan Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre Türkiye’de son 24 saatte 30 bin 864 kişiye test yapıldı. Bunlardan 4 bin 747 kişide koronavirüs testi pozitif çıktı. Böylece Türkiye’deki toplam vaka sayısı 47 bin 29’a yükseldi.

Bugün 281 kişi iyileşirken toplam iyileşen sayısı 2 bin 423 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1667, entübe hasta sayısı ise 1062.

Bugüne kadar Türkiye’de toplam 307 bin 210 test yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye’deki seyri ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Koca’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Sizden öncelikle şunu istirham ediyorum. Sözlerimi özellikle şahssınız için söylediğimi kabul edin. Bütün ülkemin dikkati şahıs şahıs bu sözlerde olsun istiyorum.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin toplam sağlık personeli sayısı 1 milyon 61 bin 635’tir. Bunun 165 bin 363’ü doktordur. Bu görev başında olan bir sağlık ordusudur. Türkiye sağlığı öncelikli hizmet alanı olarak görmüştür. Yoğun bakım kapasitesinde Avrupa’nın en avantajlı ülkesiyiz, ülkenizin sağlık altyapısına güvenin.

“Ülkemiz virüsün dünyaya duyurulduğu 31 Aralık 2019’dan itibaren sözün bilimin ve bilim insanlarına bırakılacağı bir sağlık sorunu olarak ele almıştır. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve bütün sağlık çalışanlarımız uzun fedakarlıklar isteyen nöbetler tutuyor. Onların bu cesaret dolu çabalarıyla 2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi. Sağlık ordumuzun hastalığı yenme konusundaki kararlılığına güvenin.

“Üzerinde konuştuğumuz bulaşıcı hastalık siz tedbir almazsanız bütün güvenleri boşa çıkaracak bir hastalıktır. Koronavirüs aradığı temas ortamını bulursa size kolayca bulaşacaktır. Bir sosyal ortama girdiğinizde sadece 2 kişi bir araya gelmiş olsanız bile sosyal mesafe koymazsanız virüsün size bulaşması yeterli olabilir. Virüsü kesin olarak taşıdığı bilinenler tedavi altında, kimin taşıyıp taşımadığını bilemezsiniz. Virüs aradığı fırsatı hareketli ortamlarda buluyor, sosyal hareketliliği asgariye indirin. Kendinizden uzak sandığınız halde taşıyıcı siz olabilirsiniz. Hareketli günlere mola verin ve kararlı olun.

“Virüse karşı bir şey olmaz düşüncesi yanlıştır. Virüs bu güveni ilk fırsatta boşa çıkaracaktır. Toplum içinde tanısı konmamış hastalar olabileceğini unutmayın. O kendine çok dikkat eden biridir, virüs ona bulaşmış olamaz, demeyin. Virüsün dünyada pek çok lidere bulaştığını, tedbirsiz anların tehlike anları olduğunu aklınızda tutun. Virüs her insana bulaşabilir, bize ayrıcalık tanıyacak tek şey tedbirdir.

“Hastalıkla mücadele etme gücümüze gerekli tedavi imkanlarını sunma gücümüze inanın. Fakat küçücük bile olsa riske karşı kendinize güvenmeyin.

“Eğer bu mücadelede duruma daha da ciddiyetle yaklaşmak yerine gevşeklik gösterirsek başarı çok zaman alır. Normal şartlarda yaşamını sürdürecek insanları kaybederiz. Sayıların nerelere varabileceği tüm dünyada gözler önündeyken bunu tarihi bir sorumluluk olarak görmemek mümkün mü. Türkiye’nin bütün illeri, ilçeleri, köyleri. Hepimiz bu mücadelenin kurallarına ne kadar hızlı adapte olursak o kadar hızlı sonuç alırız. Kuralları hep beraber tavizsiz uygularsak hastalığın bulaşmasını önlemiş olacağız.

“Bu sözler, bu taleler sadece bana ait değil. Bu sözler sahadaki mücadeleyi veren sağlık personelinin de sözleri ve talepleridir. Hayatını ortaya koyan 1 milyon 61 bin 635 savaşçının sözleri ve talepleridir. Salgınla mücadele eden sağlık ordumuz tedavi ettikleri hastaların çok basit ihmallerle hastanede olduklarını bilen kişilerdir. Uyarılarını dikkate alın.

“Artık nisan ayındayız, güneşin, ısınan havanın cazibesi sizi dışarıya davet edecektir. Biraz daha direnmek zorundayız, şu ana kadarki kazanımı kaybetmemeliyiz.

“Buraya kadarki sözlerim bütün milletime idi. Şimdi aziz milletimizin vekillerine seslenmek istiyorum.

“Kamuoyu vicdanı hiçbir seferinde bu sorunu sineye çekmedi. Hekimlerimizin ve diğer birçok personelimizin uğradığı şiddet söz konusu oldu. Yasalar her seferinde caydırıcılıktan uzak kaldı. Yüce meclisimiz sağlıkta şiddetin engellenmesi yasa teklifiyle beklediğimiz adımı atmış durumda. Bu suçların ancak caydırıcı cezalarla önlenebileceği açıktır. Cezaların caydırıcı sertlikte olması Cumhurbaşkanı’mızın da talebidir. Salgınla mücadele edilen bu günlerde yeni bir şiddet olayı toplum vicdanında bağışlanması mümkün olmayan bir olaydır. Meclisimiz bu konuda şartların en hassas anında girişimde bulunmuştur. Yasa tasarısı bizler için de büyük önem taşımaktadır. Sağlık çalışanına dönük şiddet bunun toplum vicdanında karşılığı neyse o vicdanın dengi bir cezayla cezalandırılacaktır. Şiddete maruz kalması muhtemel her sağlık çalışanı bütün partilere eşit mesafededir.

“Sizlerden istirhamımız bu tasarının her vekilin evet oyuyla yasalaşmasıdır. Meclisimizden personelimiz için bir kalkan istiyorum. Meclis yasayı oy birliğiyle çıkarırsa bizler meclisimizi yürekten alkışlayacağız.

“Bugün Bilim Kurulumuzla toplandık. Rakamlar, tablolar söz alacak.

“Toplam test sayımız 307 bin 210 oldu. Bugün 30 bin 864 yeni test yaptık. 4 bin 747 yeni vakamız var. Bugün vefat eden 98 vatandaşımızla beraber toplam vefat sayımız 1006 oldu. Bugün iyileşen 281 vakamızla beraber 2 bin 423 hastamız iyileşti.

“Test sayımız 30 bine yaklaşmıştı, 30 bin önümüzdeki hafta için belirlediğimiz hedefti, bugün aşmış olduk. Test sayımız arttıkça vakaları daha erken tespit ediyoruz. Riski kontrol altına alma gücümüz her geçen gün artıyor. Aldığımız tedbirler çerçevesinde hayatı kolaylaştırmak istiyoruz. Maskeye ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırmaya başladık. Bu konuda üzerine düşen sorumluluğu gönüllü olarak üstlenen Türk Eczacılar Birliği’ne özellikle teşekkür ediyorum.

“Geçen toplantıda Türkiye olarak erkenden kullanmaya başladığımızı belirttiğim ilaçların faydasından daha fazla emin olduğumuzu söylemek isterim. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastamız giderek azalıyor. Vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,15’tir. Nüfusu 10 milyonu aşan ülkeler arasında Türkiye 12. sırada yer almaktadır. Hastalıkla Türkiye’nin bütün şehirlerinde mücadele ettiğimiz bir aşamadayız.

“Bir söz vardır, hepimiz diğerinin bir uzvu gibidir. Kendimizi korumanın yolu başkasına dikkat ve ihtimamdan geçer. toplumda çok yüksek bir duyarlılık vari teşekkür ediyorum. Millet, devlet el birliğiyle biz bu koronayı mutlaka yeneceğiz.

“Biz özellikle şu dönemde pandemi hastasıyla yoğun ilgilenen hekim ve çalışan personelimiz var, bütün personeli tavandan performansını almış olacak. Bunun dışında bazı branşların bu hastalarla ilgili olmadığını biliyoruz, dünyada pratisyen hekiminin hizmet ettiği bir salgında pandemi hastasıyla ilgilenen her çalışan, her hekim tavandan ücret alabilir olacak. Şu daha büyük bir haksızlık olmaz mı, gece gündüz çalışan arkadaşımız, diğer taraftan hiç randevu verilip hasta bakmayan kişiyle aynımı görülmeliydi. Yapılması gereken burada bu hastayla ilgili çalışan herkesin tavandan, diğer bütün personelin ve çalışanların alanı olmazsa bile yer almasını sağlamak. Hizmette yer alan herkes tavandan alacak.

“Bilim Kurulu’nun kararları, daha doğrusu tavsiyeleri, bugüne kadar uygulamadığımız bir karar olduğunu ben bilmiyorum. Dolayısıyla uygulanmayan bir kararın olmadığını ve tavsiye kararlarının uygulandığını söylüyor olmam yapılanların Bilim Kurulu’nun önerileri olduğunu gösteriyor.

“Özellikle İstanbul’da seyrin nasıl gittiğini de konuştuk. Demin size bahsettiğim şekliyle bu dönemde taramayı giderek artırdığımız dönemde vaka sayısının artışı doğal. Biz bu dönemde hastaneye yatış, yoğun bakıma yatış ve entübe edilen hasta sayısının stabil döneme girdiğini, artış hızının yavaşladığını söyleyebiliriz. Bu bizi rahatlatmamalı, biz evdeki izolasyonumuzu son derece önemsiyor olmalıyız. Önümüzdeki iki haftanın bu anlamda çok önemli olduğunu da söylemek istiyorum.

“Dün Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ofisi direktörü bu sonuyla ilgili verilerin şeffaf, ölümler dahil olmak üzere verildiğini belirtti. Biz bu süreci şeffaf bir şekilde götürüyoruz. Özellikle birilerini memnun etmek için doğru olmayan rakamları vermek durumunda değiliz.

“Genelde medya mensubu arkadaşlarımızın sayısının fazla olduğunu görüyorum, soru sayılarının da fazla olduğunu. Herkesin soru sorabilme çabası içinde olduğunu görüyoruz. Sorularımızı mümkün mertebe asgariye indirebilirsek daha anlamlı olabileceğine inanıyorum.

“İstanbul için şu anda yatak yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 59,5. Normal yataklarımızın doluluk oranı yüzde 50,2. Şu an herhangi bir sorunumuzun olmadığını söyleyebiliriz. Türkiye’deki yatak doluluk oranımız yüzde 36,3. Seyrantepe biz hızla devreye girmesini istiyoruz, ihalesi yapılmıştı, yıl sonu olarak hedeflenmişti, daha erken bitmesi için bir çabamız var. Bu hafta Başıbüyük’te hastanemizi açmış olduk, İkitelli Şehir Hastane’mizin bir bölümünü açmış olacağız. Bu anlamda bir sorunumuz yok.

“Denklik çok çabuk hızlandırılabilir, bu anlamda faydalanmamız mümkün olabilir.

“Maskeler konusu, dağıtırken şunu söylemiyoruz. Maskenizi takın, güvenle sokağa çıkın. Zorunlu olmadıkça izolasyon diyoruz. İş yerine çalışan kişilere ilave olarak veriliyor. Bizim söylediğimiz zorunlu olarak çıkması gerekirse bununla çıkmalı.