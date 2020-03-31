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Son Dakika: Virüs TBMM’de!
Meclis hastanesi doktorlarından birine yapılan ikinci testte koronavirüs tespit edildi. / Son Dakika...
TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Covid-19 pozitif çıkmıştır. Doktorla son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde gerekli prosedürler uygulanmaktadır” denildi.
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