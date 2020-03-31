Son Dakika: Virüs TBMM’de!

TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Covid-19 pozitif çıkmıştır. Doktorla son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde gerekli prosedürler uygulanmaktadır” denildi.