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Son Dakika: Virüs TBMM’de!

Meclis hastanesi doktorlarından birine yapılan ikinci testte koronavirüs tespit edildi. / Son Dakika...

NationalTurk 31/03/2020
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TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Covid-19 pozitif çıkmıştır. Doktorla son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde gerekli prosedürler uygulanmaktadır” denildi.

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