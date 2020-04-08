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Son Dakika! Yarıştan çekildi, Trump’ın rakibi belli oldu

ABD'de kasımdaki başkanlık seçimlerindeki Demokrat aday adaylarından Bernie Sanders, yarıştan çekildiğini açıkladı.

NationalTurk 08/04/2020
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ABD’de çok sürpriz bir gelişme yaşandı.

Demokrat Parti aday adayı Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu. Böylelikle Trump’ın seçimlerdeki olası rakibi Joe Biden haline geldi.

Demokrat Parti başkan adaylığı için Joe Biden ile yarışan Sanders şimdiye kadar yapılan ön seçimlerde 914 delege kazanmıştı. Biden’ın kazandığı delege sayısı ise 1217.

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