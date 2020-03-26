GündemManşetSon DakikaTürkiye

Son Dakika: Yeni vaka sayısı bini geçti!

Koronavirüs salgını Türkiye'de de vahim sonuçlar ortaya çıkarmaya başladı. Son 24 saatte 1196 kişiye koronavirüs teşhisi kondu.

NationalTurk 26/03/2020
0 132

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük verileri açıkladı. Buna göre son 24 saatte 16 kişi koronavirüsün sebep olduğu Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken 1196 yeni vaka kayıtlara geçti.

Hasta sayısı toplam 3 bin 629’a ölü sayısı ise 75’e yükseldi.

Bakan Koca’nın attığı tweet şöyle;

“Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.”

Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Son Dakika Haberleri
Kapalı