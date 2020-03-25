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Son Dakika: Yeni vaka sayısında büyük artış!
Türkiye'de son 24 saatte 561 kişiye koronavirüs teşhisi kondu, 15 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınıyla ilgili bugüne ait verileri paylaştı. Türkiye’de toplam koronavirüs vaka sayısı 2 bin 433’e, yaşamını yitirenlerin sayısı 59’a yükseldi.
Bakan Koca’nın paylaşımı şöyle;
“SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar.”
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