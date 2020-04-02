Son Dakika! Yeni veriler açıklandı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında son 24 saatteki verileri duyurdu.

Bugün yapılan 18 bin 757 testte 2 bin 456 pozitif vaka çıktı. 79 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 356’ya yükseldi.

Türkiye’deki toplam vaka sayısı ise 18 bin 135’e ulaştı.

Yoğun bakım ve entübe hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Yoğun bakımdaki toplam hasta sayısı 1101, entübe hasta sayısı ise 783 oldu.

İyileşen hasta sayısı da 415’e yükselirken bugüne kadar toplam 125 bin 556 test yapıldığı bildirildi.