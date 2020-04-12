Son Dakika: “Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor”

Hayatını kaybedenlerin sayısı böylece bin 198’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre son 24 saatte 35 bin 720 kişiye test yapılırken 4 bin 789 kişinin testi pozitif çıktı. Türkiye’deki toplam vaka sayısı 56 bin 956 oldu.

Bugün 481 kişi iyileşerek taburcu oldu. İyileşenlerin toplam sayısı da böylece 3 bin 446’ya ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün verilerini paylaştığı tweetinde yoğun bakıma geçişte azalma eğiliminin devam ettiğini belirtti. Buna göre yoğun bakım hasta sayısı bin 665, entübe hasta sayısı ise 978 olarak duyuruldu.

Türkiye’de bugüne kadar toplam 376 bin 100 test yapıldı.