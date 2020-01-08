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Son Dakika: Zorlu Center’da cafenin tavanı çöktü

NationalTurk 08/01/2020
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İstanbul Beşiktaş’taki Zorlu Center’daki bir cafenin tavanı çöktü. Olayda can kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.

Alınan ilk bilgilere göre Zincirlikuyu Zorlu Center’daki bir cafenin terası, oturan müşterilerin üzerine çöktü. Olayda çöküntü altında kalan kişiler ufak yaralarla kurtarılırken can kaybı veya ağır yaralanma olmadığı öğrenildi.

Zorlu Center'da cafenin çatısı çöktü

Son Dakika: Zorlu Center'da cafenin tavanı çöktühttps://www.nationalturk.com/son-dakika-zorlu-centerda-cafenin-tavani-coktu/

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