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Sorumsuzluk! İtalyan sevgilisi Yunanistan üzerinden Türkiye’ye geldi

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye İtalya'dan gelişler yasaklanmasına rağmen başka ülkeler üzerinden İtalyanların ülkemize gelmesi engellenemiyor.

NationalTurk 13/03/2020
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Bunun son örneği ise magazin dünyasında Acun Ilıcalı’nın eski eşi olarak tanınan Şeyma Subaşı oldu. Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido Senia, İtalya’dan geldi ancak yurt dışı seyahatlerinden sonraki 14 gün karantina kuralını çiğnedi.

Guido Senia, İtalya’dan Türkiye’ye uçuşun olmamasından dolayı Yunanistan üzerinden geldi.

Şeyma Subaşı ve Guido Senia, İtalya’dan döndükten sonra bir etkinlikte sarmaş dolaş görüntülendi. Çiftin İtalya’dan dönmesine rağmen 14 gün karantina kuralına uymaması dikkatlerden kaçmadı.

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