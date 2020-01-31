Soruşturma dosyasında Galatasaray’ın transferi de var!

Belçika polisinin Standart Liege Başkanı Bruno Venanzi’nin evine yaptığı baskının da dahil olduğu soruşturmada Galatasaraylı Luyindama’nın transferin de bulunduğu öğrenildi.

Belçika polisi önceki gün sabah erken saatlerinde Standard Liege Başkanı Bruno Venanzi’nin evine baskın yaptı.

Baskının nedeni menajer Christophe Hernotay ile yapılan oyuncu transferlerindeki usulsüzlük.

Soruşturma dosyasında 2016’da Dinamo Bükreş’ten alınan Collins Fai, 2015’te Olimpiyakos’a kiralanan Sambou Yatabare ve 2017’de Mazembe’den alınıp 2019’da Galatasaray’a satılan Christian Luyindama olduğu bildirildi. Halen Luyindama dahil birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Henrotay, kara para aklama ve yolsuzluk suçlarından açılan yasal davanın merkezinde bulunuyor. Belçika basınına yansıyan haberlere göre; Standard Liege Başkanın Henrotay ile yakın arkadaş olması onun bu soruşturmada yer almasına neden oldu. Cumhuriyet savcısı ise konuyla ilgili ayrıntı vermedi ancak çıkan haberleri ve aramaların yapıldığını doğruladı.