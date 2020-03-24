Sosyal medyada prim yapmak için yaşlı adamı korkutan şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik.” ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da paylaşımı retweet etti.