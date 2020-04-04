Sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı

Şubat ayında aktif sporculuk kariyerini bitiren Sharapova bu zamana kadar hiç rastlanmayan bir harekete imza attı.
Güzel tenisçi, tüm dünyada hayatı felç eden koranavirüs pandemisi nedeniyle vaktini evde geçirenler arasında yer alıyor. Sosyal medyayı epey aktif kullanan Maria Sharapova görülmemiş bir hamlede bulundu.
Maria Sharapova telefon numarası paylaştı, Twitter yıkıldı
Sharapova, Twitter hesabından telefon numarasını paylaştı ve mesaj atan herkese cevap vereceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta 150 kişiyle video konferans yaptığını söyleyen Sharapova, daha çok kişiye ulaşmak istediğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:
“Tüm takipçilerim ve hayranlarımla iletişim kurmanın bir yolunu bulmaya çalıştım. Geçen hafta yaptığım sohbetleri çok sevdim ve keşke daha fazla kişiyle sohbet edebilseydim. Çünkü hepimiz evde kendimizi hapsediyoruz. Bu yüzden evde geçirdiğiniz vakitte neler yaptığınızı bana anlatmanızı istiyorum. Size bir telefon numarası bırakıyorum. Bana doğrudan bu numara üstünden ulaşabilirsiniz. Size cevap vereceğim.”
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