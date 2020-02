“Spartacus” 103 yaşında hayatını kaybetti

Hollywood’un Altın Çağı’ndan geriye kalan son aktörlerinden biri olan ve zihinlere ‘Spartacus’ gibi filmleriyle kazınan ünlü oyuncu Kirk Douglas 103 yaşında yaşamını yitirdi.

Douglas’ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Michael Douglas, “Kardeşlerim ve ben üzüntüyle açıklıyoruz ki, Kirk Douglas 103 yaşında aramızdan ayrıldı” ifadelerini kullandı.

Kirk Douglas kimdir?

Kirk Douglas, Gerçek ismi Issur Danielovitch Demsky’dir. 9 Aralık 1916, New York da doğdu. ABD’li aktör ve film yapımcısı. Aktör Michael Douglas’ın babasıdır. Annesi Bryna ev hanımı, babası Herschel ise serbest meslek sahibiydi. İkisi de şimdi Beyaz Rusya (Belarus) sınırları içerisindeki Gomel kentinden göçen Rus Yahudileriydi. Babasının kardeşi önceden göçmüştü ve kendisine Demsky soyadını almıştı, Douglas’ın ailesi de aynı soyadını benimsedi. Douglas bir süre Izzy Demsky olarak bilindi.

Kirk Douglas, yoksul bir aileden gelen ve 6 kızkardeşiyle birlikte olmaktan sıkıntı içindedir. Douglas değirmen işçilerine soğuk yiyecekler satarak harçlığını çıkartır. Daha sonra gazete dağıtıcılığı dahil çeşitli işlerde çalışır. Aktör olmadan önce kırktan fazla işte çalıştı. Lise yıllarında piyeslerde rol alır ve aktör olmak istediğini anlar. Okumak için parasız olmasına karşın St.Lawrence Üniversitesine bir yolunu bulup girer ve burs alır. Aldığı burs parasını geri ödemek için temizlikçilik ve bahçevanlık yapar. Ayrıca güreşe meraklıdır ve festivallerde para karşılığı güreşir. New York Drama Sanatları Akademisinde oyunculuk yetenekleri keşfedilir ve özel bir öğrenim bursu verilir. Sınıf arkadaşları arasında Lauren Bacall ve daha sonra eşi olacak Diana Dill vardır. Mezun olduktan sonra Broadway’de ilk rolünü aldı.

Douglas, ABD’nin 2.Dünya Savaşına girdiği 1941 yılı ile aldığı yaralardan dolayı ordudan ayrıldığı 1944 yılına kadar donanmada görev yaptı.

Sınıf arkadaşı Diana Dill’i 1943’de Life dergisinin kapağı olduğu sayıda gören Douglas donanmadaki bahriyeli arkadaşlarına onunla evleneceğini söyler ve 2 Kasım 1943’de evlenir.

Savaştan sonra Douglas New York’a döner ve radyo tiyatrosunda iş bulur. Arkadaşı Lauren Bacall sayesinde birkaç filmde rol alır ve beğeni kazanır. Önemli roller almaya başlar.

Douglas, ‘Spartaküs’ gibi 20. yüzyılın en önemli filmlerine imza atmış , önemli bir oyuncudur.

Douglas çevirdiği sekizinci film olan ‘Şampiyon’da bencil ve sert bir boksörü canlandırır. Bu tür roller artık onun ayrılmaz bir parçası olacaktır. Başarılı olmak için biraz cesaretli olması gerektiğini anlar, film şirketleriyle yaptığı anlaşmaları feshederek annesinin adı olan ‘Bryna Yapım’ adlı bir şirket kurarak cesur işler yapmaya girişir.

Douglas 1950 ve 60’lı yıllarda çok ünlü bir oyuncu olarak zamanın önde gelen kadın oyuncuları ile birlikte sahne almıştır, bunlar arasında Lauren Bacall, Barbara Stanwyck, Doris Day, Jeanne Crain, Rhonda Fleming, Virginia Mayo, Lizabeth Scott, Laraine Day, Jane Wyman, Eleanor Parker, Lana Turner, Kim Novak, Susan Hayward, Janet Leigh ve Jean Simmons sayılabilir.

Aldığı birçok rol arasında 1951 yılındaki Along the Great Divide adlı filmdeki kovboy rolü için ata binmeyi ve silah kullanmayı öğrenecek ve birçok Western filmde başrolde oynayacaktır. Lonely Are the Brave (1962) filminde ise kovboy rollerinin zirvesindedir.

Douglas ayrıca birçok farklı askeri rolde oynamıştır. Bunların arasında Top Secret Affair (1957), Paths of Glory (1957), Town Without Pity (1961), The Hook (1963), Seven Days in May (1964), In Harm’s Way (1965), Cast a Giant Shadow (1966), ve Is Paris Burning (1966) sayılabilir. En çok bilinen rolü ise Paths of Glory’deki Albay Dax rolüdür.

Kirk Douglas’ın Vincent Van Gogh’un hayatını canlandırdığı Lust for Life (1956) filmi sanatçının iç çelişkilerini çok iyi yansıttığı için beğeni kazanmıştır.

Douglas çok önemli aktörlerin rol aldığı “Spartacus” (1960) filminde hem oyuncu hem de yapımcıdır. Bu filmin bir özelliği de McCarthyci komünist cadı avının sonucu olarak kara listeye alınarak iş verilmeyen Dalton Trumbo’nun projede çalıştırılması ve isminin jenerikte geçmesidir. Filmin yönetmeni Paths of Glory filminde beraber çalıştıkları Stanley Kubrick’dir.

Champion, The Bad and the Beautiful ve Lust for Life filmleri ile üç defa Oscar ödülüne aday gösterilen aktör 1996 yılında aldığı sinema sanatına 50 yıllık katkı özel Oscar ödülü hariç bu ödülü kazanamamıştır. 2004 yılında Kaliforniya’da Palm Springs’de bir caddeye Kirk douglas Caddesi adı verilmiştir. Ayrıca kendisine 1981 yılında Başkanlık Özgürlük Ödülü, 1985 yılında Fransız Lejyon Donör nişanı ve 2001 yılında Ulusal Sanat Madalyası verilmiştir.

1991 yılında bir helikopter kazasından yara almadan kurtulan Douglas 1996 yılında geçirdiği kalp krizi sonrasında konuşma yetisini kısmen kaybeder.

Douglas iki kez evlenmiştir, ilkin 1943 yılında Diana Dill ile olan evliliğinden aktör Michael Douglas ve yapımcı Joel Douglas dünyaya gelmiştir. Çift 1951 yılında boşanmıştır. Douglas sonra 1954 yılında Anne Buydens ile evlenmiştir. Yapımcı Peter Douglas ve aktör Eric Douglas dünyaya gelmiştir. Eric Douglas 2004 yılında aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetmiştir

Kirk Douglas’ın evlilikleri

Diana Dill ( 2 Kasım 1943-1951 boşandı) 2 oğlu oldu (Michael Douglas ve Joel Douglas)

Anne Buydens (29 Mayıs, 1954-günümüz.) 2 oğlu oldu (Peter Douglas ve Eric Douglas)

Kirk Douglas Filmleri

1. The Strange Love of Martha Ivers (1946)

2. Out of the Past (1947)

3. Mourning Becomes Electra (1947)

4. I Walk Alone (1948)

5. The Walls of Jericho (1948)

6. My Dear Secretary (1949)

7. A Letter to Three Wives (1949)

8. Champion (1949)

9. Young Man with a Horn (1950)

10. The Glass Menagerie (1950)

11. Along the Great Divide (1951)

12. Ace in the Hole (1951)

13. Detective Story (1951)

14. The Big Trees (1952)

15. The Big Sky (1952)

16. The Bad and the Beautiful (1952)

17. The Story of Three Loves (1953)

18. The Juggler (1953)

19. Act of Love (1953)

20. 20,000 Leagues Under the Sea (1954)

21. The Racers (1955)

22. Ulisse (U.S. title: Ulysses) (1955)

23. Man Without a Star (1955)

24. The Indian Fighter (1955)

25. Lust for Life (1956)

26. Top Secret Affair (1957)

27. Gunfight at the O.K. Corral (1957)

28. Paths of Glory (1957)

29. The Vikings (1958)

30. Last Train from Gun Hill (1959)

31. The Devil’s Disciple (1959)

32. Strangers When We Meet (1960)

33. Spartaküs (1960)

34. Town Without Pity (1961)

35. The Last Sunset (1961)

36. Lonely Are the Brave (1962)

37. Two Weeks in Another Town (1962)

38. The Hook (1963)

39. The List of Adrian Messenger (1963)

40. For Love or Money (1963)

41. Seven Days in May (1964)

42. In Harm’s Way (1965)

43. The Heroes of Telemark (1965)

44. Cast a Giant Shadow (1966)

45. Is Paris Burning? (1966)

46. The Way West (1967)

47. The War Wagon (1967)

48. Once Upon a Wheel (1968) (belgesel)

49. A Lovely Way to Die (1968)

50. The Brotherhood (1968)

The Arrangement (1969)

There Was a Crooked Man… (1970)

To Catch a Spy (1971)

The Light at the Edge of the World (1971)

A Gunfight (1971)

A Man to Respect (1972)

Scalawag (1973)

Posse (1975)

Jacqueline Susann’s Once Is Not Enough (1975)

Holocaust 2000 (1977)

The Fury (1978)

The Villain (1979)

Saturn 3 (1980)

Home Movies (1980)

The Final Countdown (1980)

The Man from Snowy River (1982)

Eddie Macon’s Run (1983)

Tough Guys (1986)

Oscar (1991)

Veraz (1991)

A Century of Cinema (1994) (belgesel)

Greedy (1994)

Diamonds (1999)

It Runs in the Family (2003)

Illusion (2004)