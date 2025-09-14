12 Dev Adam kıl payı kaçırdı

12 Dev Adam, turnuvada basketbol dersi verdi!

Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçında 12 Dev Adam, son dünya şampiyonu Almanya ile karşılaştı. 2001’den bu yana şampiyonada ilk kez finale çıkan Ay-Yıldızlılar ilk periyoda 13-2 ise başlarken Almanya skoru 14-14’e getirdi ve 10 dakikayı 24-22 önde tamamladı. İkinci çeyreğin ilk 3 dakikası 28-28 eşitlikle geçilirken ilk 5 dakika sonunda Millilerimiz, 33-32 üstünlüğü yakaladı. 12 Dev Adam devreye ise 46-40 ile üstün girdi. İkinci yarının ilk 2.5 dakikasında Almanya yeniden öne geçti: 50-49. Karşılıklı liderliğin el değiştirdiği çeyreğin sonunda 12 Dev Adam 67-66 ile üstün bitirdi. Nefeslerin kesildiği son periyodun ilk 5 dakikasını 76-71 önde geçen Milliler, bitime 3 dakika 38 saniye kala 77-76 geriye düşerken son iki dakikaya 81-79 önde girdi. Ancak Almana karşılaşmadan 88-83 galip ayrıldı.

83-88

TÜRKİYE-ALMANYA

SALON: Arena Riga / Riga

HAKEMLER: Matthew Leigh Kallio (Kanada), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Yohan Rosso (Fransa)

1. PERİYOT: 22-24

2. PERİYOT: 24-16 (46-40)

3. PERİYOT: 21-26 (67-66)

4. PERİYOT: 16-22

TÜRKİYE: Shane Larkin 13, Şehmus Hazer 2, Cedi Osman 23, Alperen Şengün 28, Ercan Osmani 2, Adem Bona 12, Kenan Sipahi 3, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz

ALMANYA: Isaac Bonga 20, Franz Wagner 18, Daniel Theis 3, Dennis Schröder 16, Andreas Obst 9, Tristan Da Silva 13, Johannes Thiemann 7, Maodo Lo 2, Justus Hollatz, Oscar Da Silva