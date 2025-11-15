A Milli Takımımız moral verdi

A Milli Takımımız tam gaz
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Bulgaristan’ı 2-0 mağlup etti ve grupta 5 maçta 4. galibiyetini aldı.
Bursa’da oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlılar, 18. dakikada öne geçti. Petrov’un ceza sahası içerisinde yaptığı faul sonrası kazanılan penaltıyı Hakan Çalhanoğlu ağlara gönderdi.
83. dakikada Atanasov Chernev’in topu kendi ağlarına göndermesiyle skor 2-0 oldu.
Grubumuzda İspanya, Gürcistan deplasmanında 4-0 yaparak 5 maçta 5 galibiyete ulaştı.
İspanya’nın gollerini 11. dakikada penaltıdan ve 63’te Mikel Oyarzabal, 22’de Martin Zubimendi ve 34’te Ferran Torres kaydetti.
Milli Takımımız, gruptaki son maçını ilk karşılaşmada 6-0 kaybettiği İspanya ile 18 Kasım’da deplasmanda oynayacak.
2-0
TÜRKİYE-BULGARİSTAN
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
HAKEMLER: Nicholas Walsh, Francis Connor, Daniel McFarlane, Andrew Dallas (VAR) (İskoçya)
GOLLER: Hakan Çalhanoğlu (Dk. 18 pen.), Atanasov Chernev (Dk. 83 k.k)
SARI KARTLAR: Abdülkerim Bardakçı, Arda Güler, İsmail Yüksek / Martin Georgiev
TÜRKİYE: Uğurcan – Zeki (Dk. 61 Kaan Ayhan / Dk. 81 Atakan Karazov), Merih (Dk. 46 Samet Akaydın), Abdülkerim, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 61 Mert Müldür) – Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek – Oğuz Aydın, Arda Güler (Dk. 88 Yusuf Sarı), Kenan Yıldız – Kerem Aktürkoğlu
BULGARİSTAN: Dimitar Mitov – Martin Georgiev, Kristian Dimitrov, Atasanov Chernev, Hristiyan Petrov – Ilia Gruev, Andrian Kraev (Dk. 72 Ivaylo Chochev), Filip Krastev – Georgi Rusev (Dk. 85 Vladimir Nikolov), Kiril Despodov (Dk. 63 Martin Minchev), Zdravko Dimitrov (Dk. 72 Marin Petkov)