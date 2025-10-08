Ahmet Çakar’a rekor tazminat davası!

Ahmet Çakar’a bonservis kadar tazminat davası!

Beyaz Futbol’da eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray‘ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atmıştı. Çakar, “Osimhen’in hastalığıyla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan bana bilgi geldi. Osimhen’in hastalığını anlatmayı bir spor adamı ve baba olarak istemem” sözleriyle santrfor oyuncusunun HIV+ virüsü taşıdığını ima etmişti. Bunun üzerine Galatasaray Kulübü, Ahmet Çakar’a, Osimhen’e ödediği bonservis bedeli olan 75 milyon Euro’luk tazminat davası açmaya karar verdi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek rakamı!

Galatasaray muhabiri ve futbol yorumcusu Ali Naci Küçük, “Victor Osimhen, Galatasaray Kulübü’nün Türk futbol tarihinde en yüksek bonservis bedeli yatırımını yaptığı, 75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı, Avrupa’nın da dikkatle izlediği çok büyük bir süper star. Böylesine önemli bir isimle alakalı ortaya atılan iddia sonrasında Galatasaray Kulübü de çok ciddi şekilde, hatta bakanlıklarla da görüşerek harekete geçmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek bedelli tazminat davası açılacak Galatasaray Kulübü tarafından. Ben, 75 milyon Euro’luk tazminat davası açılacağı bilgisini aldım. Galatasaray Kulübü bu konuda çok titiz, hassas ve son derece öfkeli” dedi.