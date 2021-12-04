Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçın görüşmesinden yine galibiyet çıkmadı : Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş

Süper Lig’de 15. haftanın açılış maçında Kasımpaşa’ya konuk olan Beşiktaş, 1-1’lik skora razı oldu. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan son şampiyon, üst üste 5. maçında da puan kaybı yaşadı.

Süper Lig’de 15. haftanın açılış maçında zor günler geçiren Beşiktaş, düşme hattında bulunan Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştı.

Sergen Yalçın, Kasımpaşa karşısında Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi 11’ini tercih etti.

Ev sahibi takım ise Harun Tekin, Donk, Bruma, Hadergjonaj, Sakıb, Doğucan, Hajradinovic, Yusuf, Eysseric, Umut, Jorgensen 11’iyle sahaya çıktı.

İlk yarıdaki tek gol 12. dakikada geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Can Bozdoğan’ın sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak içeri girdi: 0-1

📌 Opta verilerine göre, lig kariyerinin ilk golünü Kasımpaşa filelerine gönderen Can, bu sezon Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla bir dış saha maçının ilk yarısında gol atan ilk oyuncu oldu.

İlk yarı konuk takımın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi takım hücumunu arttırırken, pozisyonlar da bulmaya başladı.

Kasımpaşa adına en net pozisyon 73. dakikada gerçekleşti. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Eysseric geçti. 29 yaşındaki Fransız’ın vuruşunda Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.

Kasımpaşa 82. dakikada Umut Bozok ile skora denge getirdi. Donk’un ara pasında Evren Eren topla buluştu. Eren ceza sahasına ortaladı ve Umut Bozok kaleciyi avladı: 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

📌 Beşiktaş’ta sarı kart gören Josef ve Welinton, Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

Ligde galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Beşiktaş 21 puana yükseldi.

Son 5 maçta 2. kez beraberlik yaşayan Kasımpaşa puanını 11 yaptı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Kasımpaşa: 1 – Beşiktaş: 1

Maç özeti

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Serkan Ok

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Sakıb Aytaç (Dk. 76 Eren Elmalı), Yusuf Erdoğan (Dk. 84 Ben Ouannes), Doğucan Haspolat (Dk. 77 Tarkan Serbest), Eysseric, Hajradinovic (Dk. 84 Travnik), Umut Bozok, Jörgensen (Dk. 46 Varga)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Can Bozdoğan, Josef, Atiba (Dk. 88 Kenan Karaman), Ghezzal (Dk. 77 Mehmet Topal), Larin (Dk. 67 N’Koudou), Batshuayi (Dk. 88 Güven Yalçın)

Goller: Dk. 12 Can Bozdoğan (Beşiktaş), Dk. 82 Umut Bozok (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 43 Josef, Dk. 66 Larin, Dk. 89 Welinton (Beşiktaş), Dk. 58 Yusuf Erdoğan, Dk. 89 Tarkan Serbest, Dk. 90+3 Travnik (Kasımpaşa)